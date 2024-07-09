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У Білому домі анонсували зустріч Байдена з Зеленським на саміті НАТО

09 липня 2024, 10:11
У Білому домі анонсували зустріч Байдена з Зеленським на саміті НАТО
У Байдена також запланована розмова з новим премʼєром Британії Кіром Стармером.

Під час проведення ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні президенти Україні Володимир Зеленський та Сполучених Штатів Джо Байден проведуть окрему двосторонню зустріч.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Крім зустрічі з Зеленським у Байдена також запланована розмова з новим премʼєром Британії Кіром Стармером.
 
"Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати додаткові двосторонні зустрічі Єдине, що можу вже зараз сказати про дві з них – з прем’єр-міністром Великої Британії та президентом Зеленським", - поінформував він.
 
У Білому домі не уточнили дати проведення двосторонніх переговорів. Разом з тим Кірбі нагадав що в планах саміту у Вашингтоні — засідання Ради Україна — НАТО, після чого Зеленський і Байден візьмуть участь у зустрічі з лідерами двох десятків країн, які підписали безпекові угоди з нашою державою.
Джо Байденвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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