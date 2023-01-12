У Білому домі підтвердили, що в маєтку Байдена знайшли таємні документи

У Білому домі підтвердили, що таємні документи знайшли в особистому маєтку президента США Джо Байдена у штаті Делавер. Він тримав їх у власній бібліотеці.

Кілька документів із грифом "таємно" часів президентства Барака Обами знайшли в гаражі Байдена. Перевіркою будинку Байдена займалися юристи, які знайшли кілька таємних документів.

Сам Байден наголосив, що зберігав документи у власній бібліотеці та під замком. Водночас він зазначив, що повністю співпрацює зі слідством, а всі документи передали на вивчення Міністерству юстиції.

За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як він залишив посаду віцепрезидента. Він додав, що його адвокати "зробили те, що мали зробити" — негайно зателефонували в Національний архів.