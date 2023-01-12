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ПОЛІТИКА

У Білому домі підтвердили, що в маєтку Байдена знайшли таємні документи

12 січня 2023, 21:24
У Білому домі підтвердили, що в маєтку Байдена знайшли таємні документи
Фото: Reuters
У Білому домі підтвердили, що таємні документи знайшли в особистому маєтку президента США Джо Байдена у штаті Делавер. Він тримав їх у власній бібліотеці.
Про це пише BBC.
 
Кілька документів із грифом "таємно" часів президентства Барака Обами знайшли в гаражі Байдена. Перевіркою будинку Байдена займалися юристи, які знайшли кілька таємних документів.
 
Сам Байден наголосив, що зберігав документи у власній бібліотеці та під замком. Водночас він зазначив, що повністю співпрацює зі слідством, а всі документи передали на вивчення Міністерству юстиції.
 
За словами самого Джо Байдена, він не знав про те, що секретні документи перебували у його приватному кабінеті після того, як він залишив посаду віцепрезидента. Він додав, що його адвокати "зробили те, що мали зробити" — негайно зателефонували в Національний архів.
документиДжо Байден

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