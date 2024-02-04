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ПОЛІТИКА

У Білому домі прокоментували можливу відставку Залужного

04 лютого 2024, 20:57
У Білому домі прокоментували можливу відставку Залужного
Фото: DW
"Не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні", заявив радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван відмовився відповідати на запитання, чи був поінформований Білий дім щодо можливого звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Про це заявив Салліван у інтерв’ю на каналі CBS News 4 лютого.  

"Кадрові рішення в українських Збройних силах – це справа українського уряду. Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання. Тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право Президента України приймати свої кадрові рішення. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми вказали на це безпосередньо українцям", – заявив Салліван.

Нагадаємо, остання хвиля повідомлень про можливе звільнення Залужного з’явилася 29 січня. З того часу про здійснені кадрові рішення вище військово-політичне керівництво держави не повідомляло й не коментувало їх. 

Раніше повідомлялось, що «звільнення" Залужного може статися за кілька днів.

білий дімЗалужний

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