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"Звільнення" Залужного може статися за кілька днів – CNN

01 лютого 2024, 08:57
Світові ЗМІ продовжують висвітлювати важливу тему для України.

Популярного головнокомандувача української армії Валерія Залужного викликали на зустріч в офісі президента у понеділок і повідомили, що його звільняють.

Про це повідомили CNN два джерела, обізнані з цим питанням.

Офіційного оголошення не було зроблено, тобто Залужний все ще обіймав посаду станом на вечір середи, пише видання, однак указ президента очікується до кінця тижня, повідомило одне з джерел CNN.

"Це стане найбільшим військовим потрясінням Зеленського з початку повномасштабного вторгнення росії майже два роки тому", - йдеться у повідомленні.

Чутки про зустріч і звільнення Залужного "вибухнули" у Києві в понеділок увечері, мовляв, через розбіжності виникли між президентом і його головнокомандувачем після провалу українського контрнаступу минулого року.

"Кажуть, що напруга особливо зросла, коли Залужний описав війну з росією як тупикову ситуацію в інтерв’ю та есе для журналу The Economist у листопаді", - пише видання. 

У понеділок речник президента Сергій Никифоров заявив CNN та іншим, що чутки про звільнення головнокомандувача армії не відповідають дійсності. Міністерство оборони також опублікувало повідомлення у своїх соцмережах: "Шановні журналісти, негайна відповідь усім: ні, це неправда".

А сам Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверненні в понеділок взагалі не згадував свого начальника армії.

звільненняЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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