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У Білому домі прокоментували візит Зеленського до Саудівської Аравії

20 травня 2023, 13:59
У Білому домі прокоментували візит Зеленського до Саудівської Аравії
у Вашингтоні візит називають важливим.

У Білому домі вважають візит українського президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії важливими. А звернення українського лідера до Ліги арабських країн оцінюють високо.

Про це заявив радник із нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми думаємо, що це дуже добре й важливо, що він був у Лізі арабських країн і мав можливість донести українську позицію світові для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України", – сказав Салліван.

За його словами, США поки не мали можливості дізнатися у Зеленського про подробиці візиту до Джидду. Адже, на момент брифінгу Саллівана, він перебував в дорозі.

"У президента Байдена буде можливість почути від президента Зеленського, як пройшов цей візит", - наголосив Салліван. До слова, під час зустрічі "Великої сімки" запланована розмова Зеленського і його американського колеги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, прибув до Японії. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що глава держави на саміті "Великої сімки" в Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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