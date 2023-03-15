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У Білому домі розкрили деталі збиття безпілотника MQ-9 Reaper – CNN

15 березня 2023, 16:05
У Білому домі розкрили деталі збиття безпілотника MQ-9 Reaper – CNN
Фото: УНН
Штати зробили все можливе, щоб мінімізувати будь-яку розвідувальну цінність дрона, який збила рф.

Є ризик того, що збитий російським винищувачем американський безпілотник MQ-9 Reaper, дістати з Чорного моря не вдасться.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі у коментарі CNN.

"Я не впевнений, що ми зможемо його дістати. Я маю на увазі, що там, де він впав у Чорне море, дуже, дуже глибоко. Ми все ще оцінюємо, чи можна буде вжити заходів з його вилучення. Але ього може й не бути", – висловився Кірбі.

Він запевнив, що Штати зробили все можливе, щоб звести до мінімуму будь-яку розвідувальну цінність безпілотника.

"Я, звичайно, не можу говорити про зусилля росії або те, що вони можуть або не можуть намагатися зняти з поверхні води. Я можу просто сказати вам, що ми все ще оцінюємо цю ситуацію самі", – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, російський винищувач Су-27 14 березня спробував перехопити безпілотник США MQ-9 в повітряному просторі над водами за межами морської акваторії рф. Один із російських літаків вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого Військово-повітряним силам США довелося затопити власний дрон.

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