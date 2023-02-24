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У Білому домі заявили про подальшу двопартійну підтримку України

24 лютого 2023, 09:13
У Білому домі заявили про подальшу двопартійну підтримку України
Фото: DW
Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що обидві партії в Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої масштабної допомоги України.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку",- зазначила речниця адміністрації Байдена.

Раніше конгресмени від Республіканської партії особисто відвідували Київ й зустрічалися з президентом Зеленським, запевнивши українців у своїй підтримці їхньої боротьби, свободи та демократії.

"Американці знають, про що тут йдеться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті", - наголосила представниця Білого дому.

Вона резюмувала, що це – ті речі, в які американці насправді вірять.

 

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