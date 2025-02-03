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ПОЛІТИКА

У Білому домі заявили, що Канада не зрозуміла тарифну політику Трампа

03 лютого 2025, 18:06
У Білому домі заявили, що Канада не зрозуміла тарифну політику Трампа
Фото: з вільних джерел
Натомість Канада завдала удару у відповідь.

У Білому домі повідомили, що помітили, що Мексика "серйозно" ставиться до указу президента Дональда Трампа про тарифи, але Канада "неправильно його зрозуміла". 1 лютого Трамп наказав запровадити масштабні тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю, вимагаючи зупинити потік фентанілу та нелегальних іммігрантів до США, тим самим розпочавши торговельну війну, яка може зашкодити глобальному зростанню та спровокувати інфляціюю

Про це пише Reuters.

"Хороша новина полягає в тому, що в наших розмовах на вихідних ми помітили, що мексиканці дуже, дуже серйозно ставляться до того, що сказав президент Трамп. Канадці, схоже, неправильно зрозуміли просту мову указу", — заявив директор Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет в ефірі телеканалу CNBC.

Нагадаємо,прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна введе 25% мито на американську продукцію на суму 155 млрд канадських доларів. За його словами, Трамп загрожує доступу американців до важливих канадських ресурсів, таких як нафта, енергоносії та деревина. Трюдо також попередив, що тарифи можуть призвести до втрати робочих місць у США.

СШАДональд ТрампКанадамита

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