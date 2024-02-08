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ПОЛІТИКА

У Білому дому прокоментували інтерв'ю пропагандиста Карлсона з путіним

08 лютого 2024, 08:27
У Білому дому прокоментували інтерв'ю пропагандиста Карлсона з путіним
Фото: УНН
"Немає потреби слухати безглузді виправдання російського президента".

Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Білому домі вважають непотрібним інтерв’ю американського журналіста Такера Карлсона з російським президентом владіміром путіним.

 Про це повідомляє Укрінформ.

"Для всіх мають бути дуже очевидними дії путіна в Україні та фіктивні, абсолютно фальшиві й безглузді причини, якими він намагався це виправдати", – зазначив Кірбі.

"Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з владіміром путіним, щоб зрозуміти його жорстокість", - сказав представник адміністрації президента США.

Зміст даного інтерв'ю що невідомий, втім, як очікується, воно буде прихильним до країни-агресора росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Додамо, що нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Пропагандони кремля: інтерв'ю путіна і Такера "підірве" вибори у США.

Путінбілий дімінтерв'ю

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