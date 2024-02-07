Неперевершена дослідниця роспропаганди Джулія Девіс продовжує моніторити для нас російський телеефір з основними пропагандонами Кремля. Цього разу вона пильно стежила за радісними вигуками і вологими мріями кремлівських пропагандонів про те, який "термоядерний" вплив матиме інтервю путіна американському кремлівському міньйону Такеру Карлсону. Пропагандони з придихом сподіваються на громадянську війну в США.

Маріонетки російського державного телебачення вважають, що інтерв'ю путіна Такеру Карлсону підніме його рейтинг і допоможе повернути Трампа в Білий дім, - пише Джулія Девіс у американському виданні The Daily Beast.

Поїздка Такера Карлсона до росії стала шоком для багатьох, окрім російських пропагандистів, які лобіювали виконання його давнього бажання взяти інтерв'ю у путіна. В останні роки керівник RT Маргарита Симоньян благала Кремль зробити відповідні кроки, а державний телеведучий Володимир Соловйов запропонував Карлсону роботу на своєму каналі "Соловйов Live". Як і багато путінських пропагандистів, Симоньян зрозуміла, що зустріч Карлсона з путіним у форматі легких питань буде навіть більшим пропагандистським благом, ніж його проросійська, антиукраїнська та антиамериканська риторика протягом багатьох років.

Якщо Соловйову довелося задовольнитися Скоттом Ріттером, то Симоньян, схоже, нарешті здійснила своє бажання. Державні ЗМІ повідомили, що мінівен Карлсона, навантажений телевізійним обладнанням, виїхав з готелю і попрямував до адміністрації президента в понеділок увечері. У той самий час кортеж путіна попрямував до Кремля.

У вівторок Олексій Венедиктов, колишній редактор радіостанції "Ехо Москви", натякнув у своєму пості на X (колишній Twitter): "Як я розумію, Такер Карлсон отримав те, що хотів".

Очевидно, що час був обраний таким чином, щоб збігтися з майбутніми президентськими виборами в росії. Ця подія є лише однією з вистав у кремлівському театрі демократії Кабукі, де навіть суперники путіна визнають, що не мають надії на перемогу, а сподіваються лише на те, щоб залишитися живими і не потрапити до в'язниці. Однак можливість показати, що відомий американський діяч готовий стати на коліно перед міжнародним вигнанцем, є чудовою можливістю для путіна знову заявити про своє домінування і позицію.

Досі немає підтвердження інтерв'ю між Карлсоном і путіним, але російський урядовець анонімно повідомив The Moscow Times: "Бос [путін] виграє вибори і без допомоги Такера, але доступ до американської аудиторії через Карлсона під час гарячої боротьби між Байденом і Трампом ­– це знову можливість здійснити той горезвісний вплив на вибори в США, враховуючи величезну аудиторію Карлсона". Він також зазначив, що "наша пропаганда рознесе слова Карлсона з критикою демократів, а це означає, що він підтвердить лінію наших яструбів до найдрібніших деталей".

Джерело, близьке до адміністрації президента, повідомило The Moscow Times: "Такера тут чекають вже давно. Йому тут раді".

Приїзд Карлсона до Москви викликав у російських державних телевізійних ЗМІ шалений потік детальних репортажів, які показували відвідування Карлсоном балету, його обід, відвідування стенду Камчатки на Виставці досягнень народного господарства та поїздку на метро. У понеділок в ефірі державної телепрограми "60 хвилин" ведучий Євген Попов радісно заявив, що під час свого дослідження Москви Карлсон "зарядив свій смартфон через USB-порт і підключився до швидкого і безкоштовного Wi-Fi інтернету". Попов з гордістю додав: "Американські громадяни не можуть навіть мріяти про такі чудеса цивілізації!"

Щоб підкреслити глибину відданості Карлсона російській справі, в програмах державних ЗМІ зазначалося, що в Америці його називають зрадником, а його поїздку порівнюють з візитом Джейн Фонди до В'єтнаму в 1972 році. Під час недільного ефіру програми "На світанку" на каналі "Соловйов Live" колишній кореспондент New York Times Джон Варолі гарячково вигукнув, що Карлсона можуть "ліквідувати" в будь-який момент, назвавши його "ворогом Джо Байдена номер один". У росії, де вбивства або ув'язнення журналістів і дисидентів є звичайною справою, абсурдне твердження про те, що адміністрація Байдена намагається полювати на Такера Карлсона, може здатися правдоподібним.

У понеділок в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" ведучий заявив: "Головна проблема в Америці зараз – що робити з Такером Карлсоном!". Соловйов стверджував, що попередні інтерв'ю, які американські журналісти брали у путіна, були "порізані", відредаговані й використані "поза контекстом". Він розпалювався: "У нашій журналістиці подібні речі неприпустимі за визначенням... це табу!". Соловйов припустив, що цього не станеться з потенційним інтерв'ю Карлсона і путіна, яке, на його думку, буде показано в повному обсязі.

Раніше в понеділок, визнавши звільненого ведучого Fox News своїм членом, Спілка журналістів росії запропонувала Такеру Карлсону вступити в організацію, платити внески і дотримуватися її правил.

Під час "Вечора з Володимиром Соловйовим" політолог Сергій Міхєєв зазначив: "Кілька слів про Такера Карлсона, оскільки він популярна фігура. Останнім часом, коли я його бачу, мені здається, що у нього щось не так з психікою, тому що на нього всі тиснуть. Його брови підняті, він постійно виглядає стурбованим. Раніше він виглядав краще, ніж зараз".

Міхєєв провадив далі: "Якщо Такер наважиться транслювати це інтерв'ю в США, то, в першу чергу, це підірве їхню інформаційну блокаду зсередини". Міхєєв спрогнозував, що інтерв'ю путіна буде цікавішим за все, що говорять американські політики, стверджуючи, що і демократична, і республіканська еліти "нецікаві і дурні".

Міхєєв також заявив, що був шокований, коли дізнався, скільки американців вірять, що Мішель Обама народилася чоловіком. Він натякнув, що якщо вони настільки довірливі, щоб повірити в таке, то інтерв'ю Такера з путіним обов'язково матиме "цікаві" наслідки. Соловйов додав: "Воно розірве їх на шматки!". Під час дискусії про Сполучені Штати Міхєєв задумливо зауважив: "Дасть Бог, буде громадянська війна!".

Джерело: The Daily Beast