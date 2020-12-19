У Білорусі хочуть запровадити плату за виїзд із країни

Платити доведеться за виїзд в Україну або до ЄС

Зміни у Податковому кодексі Білорусі передбачають можливість запровадження плати за виїзд з країни на транспорті.

Міністр фінансів країни Юрій Селівестров пояснив, про що йдеться у відповідному законопроекті, повідомляє "Громадське". Так, якщо зміни до Податкового кодексу ухвалять, обласні ради країни зможуть вводити збір на виїзд за кордон транспортних засобів, максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.

Розмір такої плати не повинен перевищувати трьох базових величин. У 2021 році одна базова величина складатиме 29 білоруських рублів. Тобто збір не буде більшим за 87 рублів (це близько 967 гривень).

За словами міністра фінансів, якщо нові правила схвалять, зібрані кошти використають на дезінфекцію пунктів пропуску та забезпечення їх усім необхідним.

Зазначимо, що відповідний законопроект парламент Білорусі вже ухвалив, тепер його має підписати самоназваний президент країни Олександр Лукашенко.

Як уточнює Tut.by, платити за виїзд до Росії білорусам не доведеться, лише в разі виїзду до країн ЄС або України. Видання детально розписало, що передбачають нові правила виїзду.

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