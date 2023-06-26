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У білорусі не помітили ознак прибуття "вагнерівців"

26 червня 2023, 20:53
У білорусі не помітили ознак прибуття
джерело novynarnia
Колон найманців, які б рухалися у бік білорусі, також наразі не спостерігається.

У білорусі поки не фіксується створення таборів для найманців ПВК "Вагнер", самих бойовиків теж не видно.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Станом на 17:30 26.06 ми однозначно можемо сказати, що за минулу добу не було зафіксовано жодної активності в Осиповичському районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта", – йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що білоруські незалежні ЗМІ також не отримували подібних коментарів від джерел, близьких до керівництва Могильовської області.

Нагадаємо, що російське видання "Верстка" повідомило про те, що в Осиповичському районі вже нібито почали будувати табір для "вагнерівців" на 8 тисяч місць.

 

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