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У Білорусі оголосили перший смертний вирок у новому році

Винесли вирок за вбивство двох пенсіонерів та спробу вбивства 85-річної жінки
У Білорусі вперше в 2021 році винесли смертний вирок. До смертної кари в Слуцьку засудили Віктора Скрундзика.
У Білорусі оголосили перший смертний вирок у новому році Фото: з вільних джерел

Відповідне рішення Мінський обласний суд Слуцька виніс 15 січня, повідомляє "РБК-Україна". Скрундзика і трьох його спільників визнали винними у вбивстві двох пенсіонерів і спробі убивства 85-річної жінки. Двоє спільників отримали 22 і 18 років колоній суворого режиму, ще один - рік випарних робіт з виплатою 10% заробітної плати.

Скрундзик був уперше засуджений до смертної кари ще минулого року. Однак восени Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд.

При цьому правозахисники зазначили, що в Білорусі смертний вирок рідко виноситься, якщо колегія Верховного суду скасовує попередній вирок.

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15 01 2021 12:49
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