У Білорусі оголосили перший смертний вирок у новому році

Винесли вирок за вбивство двох пенсіонерів та спробу вбивства 85-річної жінки

У Білорусі вперше в 2021 році винесли смертний вирок. До смертної кари в Слуцьку засудили Віктора Скрундзика.

Відповідне рішення Мінський обласний суд Слуцька виніс 15 січня, повідомляє "РБК-Україна". Скрундзика і трьох його спільників визнали винними у вбивстві двох пенсіонерів і спробі убивства 85-річної жінки. Двоє спільників отримали 22 і 18 років колоній суворого режиму, ще один - рік випарних робіт з виплатою 10% заробітної плати.

Скрундзик був уперше засуджений до смертної кари ще минулого року. Однак восени Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд.

При цьому правозахисники зазначили, що в Білорусі смертний вирок рідко виноситься, якщо колегія Верховного суду скасовує попередній вирок.

Нагадаємо, що у США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні