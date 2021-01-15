У Білорусі оголосили перший смертний вирок у новому році
Відповідне рішення Мінський обласний суд Слуцька виніс 15 січня, повідомляє "РБК-Україна". Скрундзика і трьох його спільників визнали винними у вбивстві двох пенсіонерів і спробі убивства 85-річної жінки. Двоє спільників отримали 22 і 18 років колоній суворого режиму, ще один - рік випарних робіт з виплатою 10% заробітної плати.
Скрундзик був уперше засуджений до смертної кари ще минулого року. Однак восени Верховний суд скасував це рішення та повернув справу на новий розгляд.
При цьому правозахисники зазначили, що в Білорусі смертний вирок рідко виноситься, якщо колегія Верховного суду скасовує попередній вирок.
Нагадаємо, що у США вперше за майже 70 років стратили жінку на федеральному рівні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
- ФОТО Штурм Капітолія: у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм