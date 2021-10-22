У Білорусі після критики Лукашенка скасували масковий режим

З самого початку пандемії Лукашенко називав її "коронавірусним психозом"

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масковий режим, введений 9 жовтня. Зробили це після того, як ці правила розкритикував самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Про скасування режиму йдеться у постанові МОЗ країни від 20 жовтня, пише "Громадське".

Лукашенко на нараді 19 жовтня вимагав не допускати жодного тиску на людей щодо носіння захисних масок, дистанціювання і вакцинації.

"Щодо масок, захисних засобів, дистанціювання і вакцинації я висловився. Виконайте це негайно. Жодного тиску на людей", - заявив Лукашенко.

Крім того, у Білорусі скасували обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для таксистів і кур'єрів. Її запровадили 14 жовтня. А ще скасували штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

Ситуація з коронавірусом у країні

За останній тиждень добовий приріст хворих на COVID-19 у Білорусі, за офіційною статистикою, становить приблизно 2 тисячі випадків. Раніше МОЗ Білорусі через поширення в країні коронавірусу призупинило надання планової медичної допомоги, до цього відомство тимчасово зупинило проведення профілактичних медичних оглядів. Лікарі розповідають, що відділення переповнені пацієнтами з COVID-19, передає "Радіо Свобода".

Багато білорусів скаржаться на те, що в країні складно зробити тест на COVID-19, а до хворих пацієнтів не приходять додому лікарі.

Лукашенко проти карантину

З самого початку пандемії Лукашенко називав її "коронавірусним психозом". У країні не вводили практично жодних обмежень через це - навіть футбольні матчі в Білорусі, на відміну від решти світу, не скасували, не кажучи вже про військовий парад до 9 травня (який перенесла навіть РФ).

Стримати поширення хвороби вдалося фактично зусиллями волонтерів, які допомагали лікарям із засобами захисту й апаратами штучної вентиляції легень. Водночас Лукашенко пропонував рятуватися від вірусу горілкою, лазнею, роботою на тракторі та грою в хокей. А ще радив чоловікам не цілуватися з іншими жінками.

У квітні Лукашенко заявив, що Білорусь іде своїм шляхом у подоланні коронавірусу, і над нею вже "з’явився маленький промінчик надії".