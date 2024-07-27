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У білорусі п'ятьох громадян звинуватили у підготовці теракту "під керівництвом України"

27 липня 2024, 17:21
У білорусі п'ятьох громадян звинуватили у підготовці теракту
Фото: УНІАН
Якщо їх вина буде доведена, їм загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.
У білорусі п’яти громадянам висунули звинувачення в підготовці терористичного акту 9 травня 2023 року, який, на думку прокуратури, планувався "під керівництвом України".
 
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
 
26 липня суддя Мінського міського суду Сергій Хрипач розпочав закритий судовий процес у справі Валерія Водзіна, Андрія Григор’єва, Ганни Савочкіної, Тетяни Русак і Вікторії Вовчак.  Підсудним висунули звинувачення у державній зраді, тероризмі, участі у військовому конфлікті за кордоном, вербуванні для такої діяльності, незаконному використанні вибухових речовин і боєприпасів, створенні екстремістської групи та незаконному перевезенні вибухових речовин. Якщо їх вина буде доведена, їм загрожує до 20 років ув’язнення.
 
Оскільки засідання проходило в закритому режимі, невідомо, чи визнали обвинувачені свою провину. Вони не могли публічно коментувати звинувачення.
 
Нагадаємо що український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що білоруські силовики готуються до провокацій у прикордонній зоні з Україною, у яких планують звинуватити Київ.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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