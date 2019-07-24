У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за символіку УПА
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 кримінального кодексу Білорусі про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі, повідомляє Zaxid.net.
За новим законом, у Білорусі заборонені бандерівська символіка, включно з чорно-червоним прапором УПА, знак полку "Азов", портрети Бандери та Шухевича, різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.
За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.
Нагадаємо, що перший помічник президента Сергій Шефір розповів, що його батько після Другої світової війни "боровся з "бандерівцями" і розповідав жахливі речі" про них.
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