У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за символіку УПА

У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери, Романа Шухевича та нацистської символіки.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 кримінального кодексу Білорусі про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі, повідомляє Zaxid.net.

За новим законом, у Білорусі заборонені бандерівська символіка, включно з чорно-червоним прапором УПА, знак полку "Азов", портрети Бандери та Шухевича, різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.

За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що перший помічник президента Сергій Шефір розповів, що його батько після Другої світової війни "боровся з "бандерівцями" і розповідав жахливі речі" про них.