Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за символіку УПА

Таку символіку в Білорусі прирівняли до нацистської
У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери, Романа Шухевича та нацистської символіки.
У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за символіку УПА Фото: з вільних джерел

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 кримінального кодексу Білорусі про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі, повідомляє Zaxid.net.

За новим законом, у Білорусі заборонені бандерівська символіка, включно з чорно-червоним прапором УПА, знак полку "Азов", портрети Бандери та Шухевича, різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.

За публічну демонстрацію, зберігання та поширення цієї символіки встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, що перший помічник президента Сергій Шефір розповів, що його батько після Другої світової війни "боровся з "бандерівцями" і розповідав жахливі речі" про них.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2019 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.