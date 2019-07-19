Шефір: "Мій батько боровся з "бандерівцями" і розповідав мені жахливі речі"

Помічник президента розповів, що з часом змінив свою думку про соратників Степана Бандери

Перший помічник президента Сергій Шефір розповів, що його батько після Другої світової війни "боровся з "бандерівцями" і розповідав жахливі речі" про них.

"У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями" і розповідав мені жахливі речі. Він служив у піхоті Червоної армії. Після війни його, 17-річного, перекинули в західну Україну. Батько розповідав про страшні картини", - сказав Шефір, повідомляє LB.ua.

Помічник президента уточнив, що ріс з усвідомленням того, що "бандерівці" - це зло, але пізніше змінив свою думку.

"Я читаю, дивлюся щось, дізнаюся, розмовляю з представниками обох таборів і розумію, що людей зіштовхнули. Одні воювали за свою землю, незалежність, а іншим говорили - це бандити. Інформаційна політика тоді ось так працювала. Я вам більше скажу, у батька був перший інфаркт після того, як у 90-ті почали розкривати інформацію про злочини Сталіна. Він свято вірив у радянські гасла й говорив: "Ми йшли з ім'ям Сталіна в бій", - розповів Шефір.

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