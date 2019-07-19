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Зеленський нібито штовхнув Полторака. Міністр і Офіс президента заперечують, - ВІДЕО (оновлено)

Відео інциденту було опубліковано в соцмережах
У п'ятницю в соцмережах з'явилося відео, на якому Володимир Зеленський нібито штовхає міністра оборони Степана Полторака. Користувачі Facebook вірусно поширюють його та обурюються такою поведінкою президента.
Зеленський нібито штовхнув Полторака. Міністр і Офіс президента заперечують, - ВІДЕО (оновлено) Скриншот

Презентація мобільних житлових модулів для розміщення особового складу в районі проведення ООС відбулася сьогодні на території Міноборони.

Одразу, після інциденту Зеленський заслухав доповідь Полторака і Хомчака, під час якого президент сміявся з міністром оборони і поплескав його по плечу.

Оновлення.

Прессекретар міністра оборони Вікторія Кушнір прокоментувала відео виданню Inforesist, назвавши його "маніпуляцією журналістів".

"Інформація не відповідає дійсності. Він і Хомчак зробили крок назад, щоб президент поспілкувався із заступником голови Офісу президента", - сказала вона.

Кушнір додала, що президент так "жестикулював", а діалог був конструктивним протягом усієї зустрічі".

Журналіст Юрій Бутусов зі слів самого Полторака теж написав, що все було "коректно".

"Полторак сказав, що жодного інциденту не сталося. З його слів, було так: після привітання міністра і начальника Генштабу Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Рябошапка й Тимошенка. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч нібито пішла за планом", - написав Бутусов у Facebook.

Руслан Рябошапка, який був поруч і який працює на Зеленського, стверджує, що штовхання не було.

"Повна нісенітниця. Не було ніякого штовхання. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і Президент попросив Степана Полторака почекати. І все", - сказав агентству "Українські новини".  

Нагадаємо, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

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