Зеленський нібито штовхнув Полторака. Міністр і Офіс президента заперечують, - ВІДЕО (оновлено)

У п'ятницю в соцмережах з'явилося відео, на якому Володимир Зеленський нібито штовхає міністра оборони Степана Полторака. Користувачі Facebook вірусно поширюють його та обурюються такою поведінкою президента.

Презентація мобільних житлових модулів для розміщення особового складу в районі проведення ООС відбулася сьогодні на території Міноборони.

Одразу, після інциденту Зеленський заслухав доповідь Полторака і Хомчака, під час якого президент сміявся з міністром оборони і поплескав його по плечу.

Оновлення.

Прессекретар міністра оборони Вікторія Кушнір прокоментувала відео виданню Inforesist, назвавши його "маніпуляцією журналістів".

"Інформація не відповідає дійсності. Він і Хомчак зробили крок назад, щоб президент поспілкувався із заступником голови Офісу президента", - сказала вона.

Кушнір додала, що президент так "жестикулював", а діалог був конструктивним протягом усієї зустрічі".

Журналіст Юрій Бутусов зі слів самого Полторака теж написав, що все було "коректно".

"Полторак сказав, що жодного інциденту не сталося. З його слів, було так: після привітання міністра і начальника Генштабу Хомчака, президент підійшов до заступників голови ОП Рябошапка й Тимошенка. Мабуть, президент хотів щось їм сказати наодинці з іншої теми. Тому він повернувся в бік міністра і сказав "Секундочку!" Сказано це було, за словами міністра, коректно, без чогось загрозливого. Після кількох слів, зустріч нібито пішла за планом", - написав Бутусов у Facebook.

Руслан Рябошапка, який був поруч і який працює на Зеленського, стверджує, що штовхання не було.

"Повна нісенітниця. Не було ніякого штовхання. Полторак сам відійшов. Ми говорили про терміновий дзвінок і Президент попросив Степана Полторака почекати. І все", - сказав агентству "Українські новини".

Нагадаємо, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.