У Білорусі засудили до двох років колонії бойовика ОРДО
Зазначається, що чоловіка визнали винним в участі у збройному конфлікті на території іноземної держави і присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки в колонії загального режиму, повідомляє "Радіо Свобода".
Повідомляється, що обвинувачений – житель Бреста. До того, як поїхав на Донбас, працював на одному з підприємств міста. Раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розкрадання.
За даними видання, службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров’я. На Донбас приїхав в 2015 році.
Він пояснив суду, що "записався добровольцем з ідейних міркувань". Його зарахували "рядовим в штурмовий полк морської піхоти". Спочатку був "заступником командира" бойової машини, потім – гранатометником. Воював під позивним "Ветерок".
Зокрема, брав участь в бойових діях в селі Коминтернове (Пікузи) Волноваського району Донецької області. У 2017 році полетів до Сирії.
Також повідомляється, що 22 травня 2018 року білоруса зарахували рядовим в батальйон так званої "донецької народної міліції".
Наприкінці 2018 року поїхав в Брест у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, "офіцерське свавілля" в збройних формуваннях бойовиків.
Зазначається, що у Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ, після чого проти нього порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, що затриманий - 31-річний житель Лисичанська, який перебуває в поліцейській базі даних як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.
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