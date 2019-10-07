Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Білорусі засудили до двох років колонії бойовика ОРДО

За даними видання, службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров’я. На Донбас приїхав в 2015 році
Брестський обласний суд Білорусі засудив до двох років в'язниці 44-річного білоруса за звинуваченням в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків окупованих районів Донецької області.
У Білорусі засудили до двох років колонії бойовика ОРДО Фото: 365news.biz

Зазначається, що чоловіка визнали винним в участі у збройному конфлікті на території іноземної держави і присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки в колонії загального режиму, повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що обвинувачений – житель Бреста. До того, як поїхав на Донбас, працював на одному з підприємств міста. Раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розкрадання.

За даними видання, службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров’я. На Донбас приїхав в 2015 році. 

Він пояснив суду, що "записався добровольцем з ідейних міркувань". Його зарахували "рядовим в штурмовий полк морської піхоти". Спочатку був "заступником командира" бойової машини, потім – гранатометником. Воював під позивним "Ветерок". 

Зокрема, брав участь в бойових діях в селі Коминтернове (Пікузи) Волноваського району Донецької області. У 2017 році полетів до Сирії.

Також повідомляється, що 22 травня 2018 року білоруса зарахували рядовим в батальйон так званої "донецької народної міліції".

Наприкінці 2018 року поїхав в Брест у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, "офіцерське свавілля" в збройних формуваннях бойовиків. 

Зазначається, що у Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ, після чого проти нього порушили кримінальну справу. 

Нагадаємо, що затриманий - 31-річний житель Лисичанська, який перебуває в поліцейській базі даних як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2019 14:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.