Бойовика з батальйону "Призрак" затримали на Луганщині

Правоохоронці затримали на залізничній станції у місті Попасна на Луганщині учасника батальйону бойовиків "Призрак"

Затриманий — 31-річний житель Лисичанська, який перебуває в поліцейській базі даних як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях.

Підозрюваний розповів, що в 2014 році вступив у батальйон "Призрак" за пропозицією свого родича, повідомили у прес-службі поліції Луганщині, йдеться в "Громадське".

"Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків, розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян. За тиждень чоловіка викликали на постійне місце роботи, і він покинув лави бандформування", — йдеться у повідомленні.

Проти затриманого порушили справу за статтею "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 17 червня, від початку доби російсько-терористичні війська десять разів порушили режим перемир'я в зоні проведення ООС, обстрілявши українських воїнів з мінометів заборонених калібрів, гранатометів та стрілецької зброї.

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