ООС: окупанти застосовують міномети та СПГ

Від початку доби російсько-терористичні війська десять разів порушили режим перемир'я в зоні проведення ООС, обстрілявши українських воїнів з мінометів заборонених калібрів, гранатометів та стрілецької зброї

У Міноборони наголосили, що у шести випадках на прицільні ворожі обстріли наші оборонці відкривали вогонь у відповідь. Станом на зараз ситуація цілком контрольована, бойових втрат у лавах наших військ з початку доби немає.

"Від початку вже цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано десять фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України.

Як зазначили в МОУ, вогонь з мінометів заборонених калібрів російсько-окупаційні війська сьогодні відкривали двічі. П’ять разів ворожі постріли з гранатометів та кулеметів великих калібрів лунали вранці біля сіл Південне та Новотошківське, що на Луганському напрямку.

Також п’ять випадків порушення режиму перемир’я зафіксовано на Донецькому напрямку, де під ворожий вогонь потрапляли оборонні укріплення українських військ у районах н.п. Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пищевика та Водяного. Там російсько-окупаційні війська застосовували переважно гранатомети різних типів, зокрема СПГ, а також стрілецьку зброю. Найбільш потужним був ворожий обстріл біля с. Кримського, де ворог застосував 82-й калібр і випустив 28 мін. Окрім того, міномети цього ж калібру противник застосував під час обстрілу опорних пунктів українських підрозділів біля м.Попасної, де випустив близько десятка мін.

Нагадаємо, напередодні у Михайлівці на непідконтрольній території Луганської області ОБСЄ зафіксувала обстріл діючої школи зі стрілецької зброї.

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