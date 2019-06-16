В ОБСЄ заявили про обстріл школи в непідконтрольній Михайлівці
"Спостерігачі зафіксували пошкодження діючої школи та крамниці у Золотому-5 (Михайлівці), будинку в Докучаєвську та у двох квартирах житлового будинку в Ясному", - повідомили спостерігачі у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
За висновками членів СММ, пошкодження спричинив обстріл зі стрілецької зброї. Загалом спостерігачі зафіксували отвори від куль на трьох вікнах.
Директорка школи в Михайлівці заявила представникам ОБСЄ, що школу пошкодили вночі 13 червня.
В ОБСЄ зазначили, що найближчі відомі позиції бойовиків розташовані в 700 метрах від школи.
Додамо, що 10 червня три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь. Потім вони почули, як принаймні 3 кулі пролетіли з західного напрямку приблизно за 5 м над ними.
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