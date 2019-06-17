У ЄС прийняли резолюцію щодо співпраці у Чорноморському регіоні
"Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні", - йдеться у документі на сайті Європейської Ради, інформують в "Укрінформ".
Рада ЄС підтвердила також довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості (країн) в регіоні Чорного моря.
Резолюція підкреслює стратегічну важливість Чорноморського регіону для ЄС та закликає до поглибленої участі ЄС у регіональній співпраці, зокрема, участі в економічних, транспортних та інфраструктурних проектах, на основі Ініціативи ЄС щодо Чорноморської синергії.
Нагадаємо, посли всіх країн-членів Європейського союзу 12 червня домовилися продовжити ще на один рік заборону на інвестиції із країн-учасниць ЄС в окупованому Криму.
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