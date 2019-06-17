У ЄС прийняли резолюцію щодо співпраці у Чорноморському регіоні

Міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Люксембурзі прийняли резолюції щодо участі ЄС у розвитку співпраці в Чорноморському регіоні

На зустрічі міністри наголосили, що повага до міжнародного права, суверенітету та незалежності країн регіону, а також політичне рішення щодо невизнання анексії Криму Росією залишаються основою Чорноморської політики Євросоюзу.

"Рада ЄС знову наголосила на тому, що повага до міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, Морської Конвенції ООН, включаючи свободу судноплавства, а також політичні рішення ЄС щодо невизнання анексії Криму, є фундаментальними у підходах ЄС до регіональної співпраці в Чорноморському регіоні", - йдеться у документі на сайті Європейської Ради, інформують в "Укрінформ".

Рада ЄС підтвердила також довгострокові зобов’язання із розвитку заможності, стабільності та стійкості (країн) в регіоні Чорного моря.

Резолюція підкреслює стратегічну важливість Чорноморського регіону для ЄС та закликає до поглибленої участі ЄС у регіональній співпраці, зокрема, участі в економічних, транспортних та інфраструктурних проектах, на основі Ініціативи ЄС щодо Чорноморської синергії.

Нагадаємо, посли всіх країн-членів Європейського союзу 12 червня домовилися продовжити ще на один рік заборону на інвестиції із країн-учасниць ЄС в окупованому Криму.

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