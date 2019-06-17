ЄС пригрозив зупинити безвіз для окремих країн

Кількість претендентів притулку з Венесуели і Колумбії зросла більш ніж у два рази

Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для окремих країн, громадяни яких зловживають правом на прохання про притулок.

Заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки.

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цей привілей - ваша відповідальність", - заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю виданням німецької групи Funke, інформує DW.

Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожне четверте заяву про притулок в ЄС подавалося від громадянина однієї з країн, які уклали з ЄС угоду про безвізовий режим.

Наприклад, кількість претендентів притулку з Венесуели в порівнянні з таким же періодом 2018 року зросло на 121% і досягла 14 257 осіб, з Колумбії - на 156% (8097 осіб), з Албанії - на 30% (7138 осіб). Позитивна відповідь отримує лише меншість таких претендентів.

Нагадаємо, що Україна стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС у 2018 році.

Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей. У другому випадку відмови не завжди були обґрунтованими. Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними.

За два роки правом на безвізові поїздки в Євросоюз скористалися 3 млн українців. За цей період вони здійснили понад 42 млн поїздок в країни ЄС.