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ЄС пригрозив зупинити безвіз для окремих країн

Кількість претендентів притулку з Венесуели і Колумбії зросла більш ніж у два рази
Європейський Союз може призупинити безвізовий режим для окремих країн, громадяни яких зловживають правом на прохання про притулок.
ЄС пригрозив зупинити безвіз для окремих країн Фото: afp.com

Заходи протидії можуть торкнутися країн Західних Балкан та Латинської Америки. 

"Наше послання державам, громадяни яких мають право в'їжджати в ЄС без віз, ясно: захищати цей привілей - ваша відповідальність", - заявив комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв'ю виданням німецької групи Funke, інформує DW.

Він висловив надію, що подібних крайніх заходів ще можна уникнути.

За даними Європейського бюро підтримки міграційних процесів (EASO), в перші чотири місяці поточного року майже кожне четверте заяву про притулок в ЄС подавалося від громадянина однієї з країн, які уклали з ЄС угоду про безвізовий режим.

Наприклад, кількість претендентів притулку з Венесуели в порівнянні з таким же періодом 2018 року зросло на 121% і досягла 14 257 осіб, з Колумбії - на 156% (8097 осіб), з Албанії - на 30% (7138 осіб). Позитивна відповідь отримує лише меншість таких претендентів.

Нагадаємо, що Україна стала лідером за кількістю відмов у в’їзді до країн ЄС у 2018 році.

Головними причинами відмови були відсутність належних документів, що підтверджують мету поїздки та відсутність достатньої кількості грошей. У другому випадку відмови не завжди були обґрунтованими. Прикордонники ЄС відмовлялися приймати як доказ платоспроможності кошти на картці, але такі випадки були рідкісними.

За два роки правом на безвізові поїздки в Євросоюз скористалися 3 млн українців. За цей період вони здійснили понад 42 млн поїздок в країни ЄС.

 

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17 06 2019 11:23
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