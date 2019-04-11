У Білорусі знайшли печатку, яка ймовірно належала Володимиру Мономаху

Такі свинцеві печатки затискалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листів

У білоруському місті Гродно археологи знайшли печатку, яка могла належати князю Володимиру Мономаху.

Про це повідомив Гродненський державний історико-археологічний музей, повідомляє "Громадське".

"Кілька днів тому мінський археолог Іван Спірін під час робіт на Новому замку знайшов печатку, яку сміливо можна віднести до перших років існування Гродно", - заявили в музеї.

Такі свинцеві печатки затискалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листів. Аналіз печатки проведуть фахівці. У музеї вважають, що печатка належала Володимиру Мономаху, однак детальний аналіз ще мають провести фахівці.

Фото: Громадське