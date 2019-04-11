У Білорусі знайшли печатку, яка ймовірно належала Володимиру Мономаху
Про це повідомив Гродненський державний історико-археологічний музей, повідомляє "Громадське".
"Кілька днів тому мінський археолог Іван Спірін під час робіт на Новому замку знайшов печатку, яку сміливо можна віднести до перших років існування Гродно", - заявили в музеї.
Такі свинцеві печатки затискалися на шнурках прикріплених до документів, наприклад листів. Аналіз печатки проведуть фахівці. У музеї вважають, що печатка належала Володимиру Мономаху, однак детальний аналіз ще мають провести фахівці.
Фото: Громадське
З одного боку печатки - зображення Василя Кесарійського (покровителя Мономаха), з іншого боку - напис давньоруською мовою з проханням про божу допомогу.
Такі печатки дослідники відносять до пізнього періоду правління Володимира Мономаха.
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