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В Англії пенсіонерка знайшла каблучку, яка могла належати Шекспіру

Каблучку вже відправили на дослідження в музей Бірмінгема
Британська пенсіонерка Сью Кілверт проводить свій вільний час за пошуком старовинних скарбів у сільській місцевості в Англії. Нещодавно вона знайшла каблучку, яка могла належати драматургу Вільяму Шекспіру.
В Англії пенсіонерка знайшла каблучку, яка могла належати Шекспіру Фото: BNPS

Так, 66-річна жінка разом із металошукачем досліджувала місцевість поблизу Шекспірівської зали в місті Уорік. Коли вона отримала сильний сигнал, то почала копати: у ямі глибиною 20 сантиметрів жінка знайшла каблучку біло-червоного кольору із написом "правда не зраджує", повідомляє Metro.

Зала, біля якої знайшли каблучку, належала родині Шекспіра, вважається, що тут він написав п’єсу "Як вам це сподобається" в 1559 році. Каблучку вже відправили на дослідження в музей Бірмінгема.

Кілверт розповіла журналістам, що упродовж дня знаходила лише сміття, і лише коли один із знайомих порадив їй інше місце, вдалося знайти щось цінне.

Жінка хоче зберегти знахідку у себе, але якщо коронер музею визнає її "скарбом", то Кілверт за законом повинна буде продати каблучку музею за ціною, встановленою Комітетом з оцінки скарбів.

Нагадаємо, що у будинку в південній частині Лондона у Великій Британії, де близько року жив нідерландський художник Ваг Гог, знайшли його схованку.

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08 09 2019 22:55
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