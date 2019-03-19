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У колишньому будинку Ваг Гога в Лондоні знайшли його схованку

Там малюнки, молитовна книга та документи
У будинку в південній частині Лондона у Великій Британії, де близько року жив нідерландський художник Ваг Гог, знайшли його схованку.
У колишньому будинку Ваг Гога в Лондоні знайшли його схованку Фото: Martin Bailey

Серед знайдених речей - молитовна книга, страхові документи та кілька шматків паперу з намальованими аквареллю квітами, повідомляє CNN.


Фото: Martin Bailey

Нові власники будинку Цзянь Ван та Еліс Чайлдс знайшли їх під деревʼяною підлогою та на горищі. Вони купили його у 2012 році в занедбаному стані, а зараз почали капітальний ремонт.


Фото: Martin Bailey

Ваг Гог жив у цьому будинку в Лондоні протягом 1873-1874 років. Тоді художникові було 20 років. За словами дослідника Мартіна Бейлі, саме Лондон вирішив майбутнє художника - тут він працював у художній галереї.

Страхові документи Ван Гога виписані Урсудою Лойєр, яка була власницею будинку. Мартін Бейлі припускає, що Ван Гог був закоханий у її 19-річну доньку Євгенію. Книга з молитвами, ймовірно, теж належала дівчині.

Також, у будинок-музей Ван Гога в Нідерландах передали невідому раніше картину, яка може належати пензлю знаменитого художника.

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19 03 2019 10:29
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