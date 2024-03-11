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CУСПІЛЬСТВО

Судова суперечка може нарешті змусити таємничого художника Бенксі розкрити своє справжнє ім'я

11 березня 2024, 20:17
Судова суперечка може нарешті змусити таємничого художника Бенксі розкрити своє справжнє ім'я
Бенксі — один із найвідоміших стріт-арт-художників у світі.

Суд у Великій Британії може змусити анонімного художника Бенксі розкрити справжнє імʼя.

Про це пише The Guardian.

Усе через те, що два колекціонери подали до суду на компанію Pest Control, що належить Бенксі, через її відмову підтвердити автентичність картини Monkey Queen ("Королева-мавпа").

Колекціонери Нікі Кац і Рей Хоуз придбали гравюру в 2020 році за понад $34 тисячі. Вони вважають, що їм дісталася одна зі 150 справжніх гравюр Monkey Queen, адже вони викупили її з колекції померлого колекціонера робіт Бенксі. Але для того, щоб переконатися у справжності гравюри, вони звернулися в компанію Pest Control — ця компанія верифікує роботи Бенксі. Після трьох років спроб отримати підтвердження від компанії терпець колекціонерів урвався.

Колекціонери подали на компанію до суду за порушення умов контракту. Вони посилалися на сайт Pest Control, де зазначено, що компанія видаватиме сертифікат автентичності для картин, гравюр, скульптур та інших зразків творчості. Колекціонери обурені такою затримкою з боку компанії.

"Ми досі у невизначеності, а це великі гроші. Вони стверджують, що є офіційними валідаторами робіт цього художника. Але процес триває вже три роки. Вони просто не відповідають. Не кажуть, чи зображення справжнє, чи ні. Всі три роки нас водять за носа", — обурюється колекціонер Нікі Кац.

За його словами, іншого виходу, як позиватися до суду вони не бачать. При цьому Кац розчарований Бенксі, адже той зробив усе, щоб ніхто не міг підтвердити справжність його робіт без сертифіката його компанії.

"Це дуже сильно впливає на вартість його робіт. Якщо йдеться про картину Леонардо да Вінчі, то не існує ніякого "Леонардо-контролю", який би підтвердив її автентичність. Я б просто відніс її до експертів, щоб вони сказали мені, чи це витвір мистецтва Леонардо да Вінчі, чи ні. У випадку з Бенксі, навіть якщо у вас є експертний висновок про те, що це його робота, якщо вона не має сертифіката Pest Control, ви не можете покладатися на висновок жодного експерта", — зазначив Кац.

Компанія Pest Control прокоментувала ситуацію коротко:

"Наш процес автентифікації є надійним і ретельним, а іноді й тривалим. Ми видали багато тисяч сертифікатів автентичності", — повідомили в компанії.

Якщо колекціонери отримають підтвердження автентичності гравюри, то її вартість може зрости вдвічі.

Бенксіхудожники

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