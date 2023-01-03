Зрізане графіті Бенксі оцінили у 9 млн грн - крадію світить 12 років в’язниці

Підозрюваному інкримінують "закінчений замах на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану

Графіті вуличного художника Бенксі, яке намагалися викрасти у Гостомелі, оцінили у 9 мільйонів гривень, повідомив начальник Київського облуправління поліції Андрій Небітов.

Він також заявив, що підозрюваному у крадіжці загрожує 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, вчора киянину, який зрізав з фасаду будівлі графіті вуличного художника Бенксі у Гостомелі, повідомили про підозру, повідомляє Офіс генпрокурора.

Йому інкримінують "закінчений замах на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч.2 ст.15, ч.5 ст.185 КК України).

За даними слідства, він хотів продати графіті, а кошти використати в особистих цілях.

Він встиг зрізати зображення, обмотати його стрейч-плівкою, але не встиг завантажити вкрадене в автомобіль його затримала військова адміністрація, повідомили в Офісі генпрокурора.