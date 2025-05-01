У блекауті в Іспанії "винні" невідновлювані джерела

Оператор звузив ймовірності причин надзвичайної події до двох окремих інцидентів втрати генерації.

Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica заперечив, що головним фактором безпрецедентного блекауту стала залежність країни від сонячних електростанцій.

Про це інформує агенція Reuters.

Також оператор звузив припущення щодо причин надзвичайної події до двох окремих інцидентів втрати генерації на південному заході країни і зазначив, що там ще з’ясовують деталі.

Директорка Red Eléctrica Беатріс Корредор сказала, що звинувачувати у блекауті те, що Іспанія має велику частку відновлюваних джерел енергії у структурі споживання, неправильно.

"Ці технології вже стабільні, там є системи, які дозволяють їм функціонувати як традиційна система генерації, без будь-яких проблем з безпекою", – додала вона.

Напередожні блекауту, за даними оператора, сонячна енергія становила 53% генерації, вітрова – 11%, енергія з АЕС та від спалювання природного газу – 15%.

За останні 10 років частка відновлюваних джерел в Іспанії зросла з 43% до 56%, а до 2030 року Іспанія поставила за мету збільшити її до 81%.