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У Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії

Військова прокуратура Болгарії 18 листопада висунула звинувачення групі колишніх і чинних військових у шпигунстві на користь Російської Федерації.
У Болгарії групі військових висунули звинувачення у шпигунстві на користь Росії Фото: Ukrinform
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.
 
Шістьох осіб звинувачують у зборі й передачі засекреченої інформації представникам іноземної країни. Серед них - колишній старший співробітник військової розвідки Болгарії, посадовці вищої ланки у Міноборони та колишній військовий аташе, що мав доступ до таємної інформації у парламенті.
 
Їх затримали ще у березні 2021 року. Зараз п’ять осіб залишаються під вартою, а одного відпустили під заставу.
 
Ключовою людиною з групи вважають ексспівробітника військової розвідки - випускника відповідного факультету у Москві, при російському ГРУ. 
 
Прокурори вважають, що після повернення до Болгарії йому доручили створити агентурну мережу з людей, які б мали доступ до непублічних документів, пов’язаних з НАТО і ЄС. Передачею даних російській стороні - через посольство РФ, за версією звинувачення, займалася його дружина, яка одночасно є громадянкою Росії і Болгарії. 
 
Якщо провину військових буде доведено, їм загрожує від 10 років до довічного позбавлення волі. 
 
Минулого року Болгарія вислала через підозри у шпигунстві п’ятьох співробітників посольства Росії, у тому числі військового аташе, якого вважають координатором шпигунської мережі у Болгарії. Через наявність дипломатичного імунітету висунути їм звинувачення було неможливо.
 
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19 11 2021 09:49
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