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У Болгарії вимагали відставки президента за його проросійську позицію

Акцію було організовано через соціальні мережі
У неділю, 10 лютого, перед будівлею адміністрації президента Болгарії Румена Радєва пройшла акція протесту, учасники якої вимагали відставки глави держави "за його проросійську позицію".
У Болгарії вимагали відставки президента за його проросійську позицію Румен Радєв. Фото: sls.org.ua

Зокрема, учасники акції протесту вимагали відставки Радєва за його позицію щодо Венесуели та проросійську спрямованість президентської політики, повідомляє "Укрінформ".

За словами маніфестантів, акцію було організовано через соціальні мережі.

Поки що ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції.

Нагадаємо, що Росія та Болгарія затвердили маршрут нової гілки російського газопроводу в обхід України "Турецького потоку". Так, в Болгарії збудують новий газогін, яким транспортуватимуть газ з Туреччини до Сербії.

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10 02 2019 21:59
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