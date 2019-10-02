ПОЛІТИКА НОВИНИУ неділю, 10 лютого, перед будівлею адміністрації президента Болгарії Румена Радєва пройшла акція протесту, учасники якої вимагали відставки глави держави "за його проросійську позицію".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Болгарії вимагали відставки президента за його проросійську позицію
Акцію було організовано через соціальні мережі
Румен Радєв. Фото: sls.org.ua
Зокрема, учасники акції протесту вимагали відставки Радєва за його позицію щодо Венесуели та проросійську спрямованість президентської політики, повідомляє "Укрінформ".
За словами маніфестантів, акцію було організовано через соціальні мережі.
Поки що ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції.
Нагадаємо, що Росія та Болгарія затвердили маршрут нової гілки російського газопроводу в обхід України "Турецького потоку". Так, в Болгарії збудують новий газогін, яким транспортуватимуть газ з Туреччини до Сербії.
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10 02 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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