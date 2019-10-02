У Болгарії вимагали відставки президента за його проросійську позицію

Акцію було організовано через соціальні мережі

У неділю, 10 лютого, перед будівлею адміністрації президента Болгарії Румена Радєва пройшла акція протесту, учасники якої вимагали відставки глави держави "за його проросійську позицію".

Зокрема, учасники акції протесту вимагали відставки Радєва за його позицію щодо Венесуели та проросійську спрямованість президентської політики, повідомляє "Укрінформ".

За словами маніфестантів, акцію було організовано через соціальні мережі.

Поки що ніхто з болгарських політиків не взяв на себе відповідальності за організацію акції.

Нагадаємо, що Росія та Болгарія затвердили маршрут нової гілки російського газопроводу в обхід України "Турецького потоку". Так, в Болгарії збудують новий газогін, яким транспортуватимуть газ з Туреччини до Сербії.