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ПОЛІТИКА

У Болгарії закрили порти для російських суден

06 квітня 2023, 08:09
У Болгарії закрили порти для російських суден
Фото: google.com
Йдеться про всі російські суди незалежно від прапора, під яким вони ходять.

Болгарія у рамках директиви ЄС про виконання санкцій ухвалила рішення закрити для входу російських суден всі свої порти.

Про це повідомляє PortSEurope.

Відповідна заборона почне діяти з 8 квітня та буде поширюватися на кораблі, що вказані у російському морському реєстрі судноплавства.

До слова, відпочатку Болгарія встановила заборону на вхід у свої порти для кораблів під прапором рф з 17 квітня 2022 року. Ця міра була передбачена п'ятим пакетом санкцій Євросоюзу.

Проте, тепер дія заборони розширюється і на російські судна, що ходять морями під прапорами інших країн - такі теж є.

Нагадаємо, Євросоюз працює над 11-м пакетом санкцій проти росії. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, їх планують зосередити на протидії ухилення від раніше введених обмежень, оскільки ця проблема продовжує загострюватись.

війнаБолгаріяРФпорт

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