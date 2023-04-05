ЗМІ дізналися, коли в ЄС обговорять новий пакет санкцій проти росії

Новий пакет обмежень буде зосереджений на боротьбі з обходом запроваджених санкцій.

В ЄС планують розпочати обговорення нового пакету санкцій проти рф після Великодня за григоріанським календарем, який припадає на 9 квітня.

Про це повідомляє Politico.

"Ще більше санкцій після Великодня: Брюссель планує новий раунд переговорів між Європейською комісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти росії через її жорстоке вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Переговори очікуються одразу після великодніх свят, повідомили виданню три дипломати ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн раніше заявляла, що новий пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом запроваджених обмежень та усуненні лазівок.

Десятий пакет санкцій було запроваджено 25 лютого 2023 року. До нього увійшли обмеження проти 121 фізичної особи, на експорт та імпорт із росії, а також проти російських пропагандистських ЗМІ. Зокрема, Євросоюз заборонив імпорт із рф синтетичного каучуку та бітуму. Усім громадянам рф тепер заборонено займати керівні посади на стратегічних підприємствах ЄС. Санкції також торкнулися тих, хто є відповідальним за депортацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях.