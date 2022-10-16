RSS
НОВИНИ

У Болгарії заявили про кібератаку з росії

Низка урядових сайтів Болгарії піддалася атаці зловмисників, місцеперебування яких зафіксували на території рф.
У Болгарії заявили про кібератаку з росії Фото: google.com

 Про це повідомляє Bulgarian News Agency

За інформацією видання, кібератаку було здійснено в суботу у першій половині дня. Її ціллю стали урядові сайти, портали аеропортів, медіа та телекомунікаційних провайдерів. На момент атак вони були або тимчасово недоступні, або завантажувалися із затримкою.

Серед іншого зловмисники атакували сайт Адміністрації президента Болгарії. Там запевнили, що зміст порталу змін не зазнав. Несанкціонованого доступу до будь-яких персональних даних не зафіксовано.

Пізніше у прокуратурі повідомили, що атака на болгарські сайти почалася з російського міста Магнітогорськ. Прокурори сподіваються, що через міжнародну правову допомогу буде встановлено конкретних осіб, які причетні до кібератаки. Генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев назвав дії хакерів кримінальним злочином, який «торкається основ безпеки болгарської держави». 

Раніше повідомлялось, що волонтерські Банки Лачена, Притули та Стерненка у Mono потерпають від кібератаки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2022 11:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.