У Болгарії заявили про кібератаку з росії

Низка урядових сайтів Болгарії піддалася атаці зловмисників, місцеперебування яких зафіксували на території рф.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

За інформацією видання, кібератаку було здійснено в суботу у першій половині дня. Її ціллю стали урядові сайти, портали аеропортів, медіа та телекомунікаційних провайдерів. На момент атак вони були або тимчасово недоступні, або завантажувалися із затримкою.

Серед іншого зловмисники атакували сайт Адміністрації президента Болгарії. Там запевнили, що зміст порталу змін не зазнав. Несанкціонованого доступу до будь-яких персональних даних не зафіксовано.

Пізніше у прокуратурі повідомили, що атака на болгарські сайти почалася з російського міста Магнітогорськ. Прокурори сподіваються, що через міжнародну правову допомогу буде встановлено конкретних осіб, які причетні до кібератаки. Генеральний прокурор Болгарії Іван Гешев назвав дії хакерів кримінальним злочином, який «торкається основ безпеки болгарської держави».

Раніше повідомлялось, що волонтерські Банки Лачена, Притули та Стерненка у Mono потерпають від кібератаки.