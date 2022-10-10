CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПро потужну DDoS атаку повідомив сьогодні співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. О 12.45 він зазначив, що DDoS-ять лінки на збір коштів на банки Лачена, Притули та Стерненка.
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Волонтерські Банки Лачена, Притули та Стерненка у Mono потерпають від кібератаки
Про це повідомив співзасновник Монобанку Олег Гороховський та закликав донатити
Про потужну DDoS атаку повідомив сьогодні співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. О 12.45 він зазначив, що DDoS-ять лінки на збір коштів на банки Лачена, Притули та Стерненка.
Згодом він деталізував, що паразитне навантаження DDoS на Monobank сягає 6 млн пакетів на хвилину на вхід, а трафік - 11 Гбіт на хвилину. "Це в 35 разів більше за штатні показники", - зауважив Гороховський.
Водночас він зауважив, що Monobank вистоїть, а ця атака – привід для українців задонатити на ці волонтерські банки: Лачена, Притули та Стерненка.
іPress перевірив донатами – обидві Банки працюють.
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10 10 2022 14:19 МЕДІА
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