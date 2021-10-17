БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ 13.12.2021 усі картки Monobank в злотих буде закрито.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Monobank закриває усі картки в злотих
Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку
ua.news
Про це йдеться у розсилці фінустанови, повідомляє "Економічна правда".
13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.
"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - зазначили у банку.
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17 10 2021 14:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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