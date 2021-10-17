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Monobank закриває усі картки в злотих

Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку
З 13.12.2021 усі картки Monobank в злотих буде закрито.
Monobank закриває усі картки в злотих ua.news
Про це йдеться у розсилці фінустанови, повідомляє "Економічна правда".
 
13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.
 
"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - зазначили у банку.
 
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17 10 2021 14:27
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