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Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank
Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє dev.ua.
Наразі необанк знаходиться в процесі тестування.
"Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", — повідомили в пресслужбі компанії.
На сайті необанка пропонується кредитний ліміт у 100 тис грн з пільговим періодом 62 дні, а також безлімітний бонус на покупки в магазинах корпорації.
Власником "Банку "Власний Рахунок" є "Банк Восток".
Отримати картку нового цифрового банку можна у поштовому відділенні служби Justin, сказано на сайті.
Банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки і якими можна розраховуватися в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сільпо", Ringo, агентстві Voyage.
Поповнення карти відбувається без комісії в "Сільпо" і поштовому відділенні Justin. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.
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