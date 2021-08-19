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Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank

Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce
Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.
Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє dev.ua.
 
Наразі необанк знаходиться в процесі тестування.
 
 
"Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", — повідомили в пресслужбі компанії.
 
На сайті необанка пропонується кредитний ліміт у 100 тис грн з пільговим періодом 62 дні, а також безлімітний бонус на покупки в магазинах корпорації.
 
Власником "Банку "Власний Рахунок" є "Банк Восток".
 
Отримати картку нового цифрового банку можна у поштовому відділенні служби Justin, сказано на сайті.
 
Банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки і якими можна розраховуватися в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сільпо", Ringo, агентстві Voyage.
 
Поповнення карти відбувається без комісії в "Сільпо" і поштовому відділенні Justin. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.
 
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19 08 2021 12:15
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