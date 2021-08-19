Власник "Сільпо" запускає конкурента monobank

Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce

Корпорація Fozzy Group запускає власний цифровий банк.

Наразі необанк знаходиться в процесі тестування.

"Ми запускаємо інтернет-банкінг „Банк "Власний Рахунок" і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", — повідомили в пресслужбі компанії.

На сайті необанка пропонується кредитний ліміт у 100 тис грн з пільговим періодом 62 дні, а також безлімітний бонус на покупки в магазинах корпорації.

Власником "Банку "Власний Рахунок" є "Банк Восток".

Отримати картку нового цифрового банку можна у поштовому відділенні служби Justin, сказано на сайті.

Банк також пропонує систему бонусів, які нараховуються за покупки і якими можна розраховуватися в магазинах Fozzy Group: "Фора", "Сільпо", Ringo, агентстві Voyage.

Поповнення карти відбувається без комісії в "Сільпо" і поштовому відділенні Justin. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.