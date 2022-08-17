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Monobank майже вдвічі підіймає тариф на зняття готівки

Комісія на зняття кредитних коштів залишиться без змін
Monobank майже вдвічі підіймає тариф на зняття готівки ua.news

З 1 вересня Monobank підіймає тариф на зняття готівки з 0,5 до 0,9%.

Про це повідомив у Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, причиною цього стало те, що платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах.

"У цих умовах тариф, який раніше діяв за зняття готівки, не покриватиме наші витрати й ми, на жаль, змушені з 1 веренся підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%", - зазначив Гороховський.

Тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Як повідомлялось, на другий день після початку повномасштабного вторгнення рф Monobank вирішив повернути клієнтам кредитні ліміти до 10 тисяч грн на оплату торгових операцій, комунальних послуг та поповнення мобільного.

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17 08 2022 12:29
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