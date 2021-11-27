У monobank знизиться кешбек

ід тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій

З 1 грудня у monobank відбудуться зміни в умовах, правилах та тарифах, зокрема розмір кешбеку від банку буде зменшено на 25%.

Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомдяє "Економічна правда".

Довідка. Комісії інтерчейндж - комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банку-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торговельно-сервісній мережі.

"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - написав він, додавши, що у банку немає можливості зберегти поточні умови програми лояльності.

З 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом Банку стане 3% річних у гривні, а розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%, проте зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів банку. Також буде новий розмір миль, що нараховуються.