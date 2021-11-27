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У monobank знизиться кешбек

ід тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій
З 1 грудня у monobank відбудуться зміни в умовах, правилах та тарифах, зокрема розмір кешбеку від банку буде зменшено на 25%.
У monobank знизиться кешбек ua.news
Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомдяє "Економічна правда".
 
Довідка. Комісії інтерчейндж - комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банку-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торговельно-сервісній мережі.
 
"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - написав він, додавши, що у банку немає можливості зберегти поточні умови програми лояльності.
 
З 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом Банку стане 3% річних у гривні, а розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%, проте зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів банку. Також буде новий розмір миль, що нараховуються.
 
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27 11 2021 13:18
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