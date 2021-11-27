БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗ 1 грудня у monobank відбудуться зміни в умовах, правилах та тарифах, зокрема розмір кешбеку від банку буде зменшено на 25%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У monobank знизиться кешбек
ід тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій
ua.news
Про це написав співзасновник monobank Олег Гороховський, повідомдяє "Економічна правда".
Довідка. Комісії інтерчейндж - комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банку-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торговельно-сервісній мережі.
"Під тиском деяких великих торгових мереж, низки народних депутатів та Національної ради реформ України платіжні системи Visa та MasterCard були змушені погодитися на поступове зниження банківських комісій", - написав він, додавши, що у банку немає можливості зберегти поточні умови програми лояльності.
З 1 грудня плата відсотків на залишок власних коштів на картах та за продуктом Банку стане 3% річних у гривні, а розмір кешбеку від банку та миль буде зменшено на 25%, проте зміна не торкнеться категорій кешбеку від партнерів банку. Також буде новий розмір миль, що нараховуються.
Читайте також: Monobank планує влітку випустити картку у криптовалюті
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 11 2021 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам