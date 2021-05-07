Monobank планує влітку випустити картку у криптовалюті
Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський, зазначає "Економічна правда".
За його словами, розробка картки у біткоїнах вже завершена, відтак за погодження Нацбанку реліз може відбутися у липні цьогоріч. Як каже сам Гороховський, тоді "користувачі зможуть прозоро купувати та продавати криптовалюту".
Також завершується процес інтеґрації з мобільним оператором щодо електронної сімкарти, e-sim, яка дозволяє відмовитися від фізичного аналога.
Крім того, на етапі розробки знаходиться взаємодія проєкту з американським майданчиком для торгівлі цінними паперами, додав Гороховський. Реліз проєкту очікується восени цьогоріч.
Нагадаємо, що Мінцифра працює над стратегією розвитку ринку віртуальних активів
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