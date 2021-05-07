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Monobank планує влітку випустити картку у криптовалюті

Також завершується процес інтеґрації з мобільним оператором щодо електронної сімкарти, e-sim, яка дозволяє відмовитися від фізичного аналога
Проєкт Monobank планує інтеґрацію з криптобіржею, в рамках чого у липні випустять картку у біткоїнах – наразі очікують на затвердження НБУ.
Monobank планує влітку випустити картку у криптовалюті ua.news

Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський, зазначає "Економічна правда".

За його словами, розробка картки у біткоїнах вже завершена, відтак за погодження Нацбанку реліз може відбутися у липні цьогоріч. Як каже сам Гороховський, тоді "користувачі зможуть прозоро купувати та продавати криптовалюту".

Також завершується процес інтеґрації з мобільним оператором щодо електронної сімкарти, e-sim, яка дозволяє відмовитися від фізичного аналога. 

Крім того, на етапі розробки знаходиться взаємодія проєкту з американським майданчиком для торгівлі цінними паперами, додав Гороховський. Реліз проєкту очікується восени цьогоріч.

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05 07 2021 16:02
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