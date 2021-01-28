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Мінцифра працює над стратегією розвитку ринку віртуальних активів

Олександр Борняков називає створення групи "конструктивною взаємодією держави та ринку"
Міністерство цифрової трансформації створює спільну з експертами робочу групу, що розроблятиме стратегію розвитку сфери віртуальних активів.
Мінцифра працює над стратегією розвитку ринку віртуальних активів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба відомства, пише "Економічна правда".

"До неї (групи - ЕП) залучаємо широке коло з підприємців української криптоіндустрії та представників влади. Методологічно проєкт модеруватиме експерт зі стратегічного планування Валерій Пекар", - зазначають у міністерстві.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков називає створення групи "конструктивною взаємодією держави та ринку": 

"Переконаний, що такий формат співпраці дозволить дослідити ефективні сценарії розвитку сфери віртуальних активів та посилити конкурентні переваги вітчизняного ринку віртуальних активів на міжнародній арені".

Також у Мінцифри повідомляють, що дослідження ринку відбудеться за методологією форсайту (foresight), що зосереджується на інтересах членів екосистеми віртуальних активів в Україні.

"У ході дослідження визначимо основні тренди, які формують майбутнє ринку віртуальних активів, та характер їхнього впливу, - підсумовують у відомстві. Результатом форсайту стане спільна стратегія розвитку ринку віртуальних активів в Україні".

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