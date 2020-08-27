У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні
Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.
Джерело: місцеве видання "Думская", зазначає "Економічна правда"
Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".
Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.
Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.
Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.
Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.
Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.
Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".
Нагадаємо, що 26 серпня напівзатонулий танкер "Делфі" нарешті поставили на кіль - через майже рік після того, як у листопаді 2019 року він затонув біля узбережжя.
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