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У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи
27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта. Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.
У борту танкера "Делфі" величезна пробоїна: туди можна заплисти на човні Фото: Громадське

Начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов повідомив, що у борту танкера "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, за 9 місяців утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.

Джерело: місцеве видання "Думская", зазначає "Економічна правда"

Пряма мова: "Якщо ви зуміли помітити, після вчорашніх робіт правий борт піднявся з води і стало видно, що його практично немає - за 9 місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. Фахівці протягом декількох днів повинні вирішити, що з ним робити, на це знадобиться близько тижня".

Деталі: За його словами, 27 серпня водолази повинні приступити до детального обстеження правого борта.

Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.

Сахаутдінов повідомив, що до наступного етапу - відновлення плавучості танкера, можна буде приступити приблизно через тиждень.

Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна становить 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника "Делфі", британської компанії MISTER DRAKE PC, будуть вимагати компенсацію за проведені роботи.

Пряма мова: "Адміністрація порту несла щоденні витрати з моніторингу екологічної обстановки навколо танкера, по установці бонів та усуненню наслідків забруднення. Ми зобов'язані виставити судновласнику ці витрати".

Нагадаємо, що 26 серпня напівзатонулий танкер "Делфі" нарешті поставили на кіль - через майже рік після того, як у листопаді 2019 року він затонув біля узбережжя.

 

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27 08 2020 17:39
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