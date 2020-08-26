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Затонулий танкер "Делфі" поставили на кіль

Судновласник підняти його не зміг
Напівзатонулий танкер "Делфі" нарешті поставили на кіль - через майже рік після того, як у листопаді 2019 року він затонув біля узбережжя.
Затонулий танкер "Делфі" поставили на кіль Фото: з вільних джерел

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, зазначає "Громадське".

Наступним етапом має стати візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

Напівзатонулий танкер "Делфі", Одеса, 26 серпня 2020 року

Фото: Telegram/Владислав Криклій

Як пише Криклій, добровільно зголосилися підняти танкер фахівці компанії "Краншип". Це підприємство на Чорноморсько-Азовському басейні, яке будує буксири посиленого льодового класу і саме проводить ескортні випробування. Протягом останніх тижнів вони герметизували танки, сухий трюм і відкачували воду та пісок з танкера.

А ось профінансувала ці роботи приватна компанія "Бруклін-Київ".За даними "YouControl", вона зареєстрована в Одесі, працює з 2001 року, а її установчий капітал складає понад 2 млн грн. Основним видом діяльності є складування і зберігання.

Нагадаємо, що судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію 

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26 08 2020 15:34
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