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У бойових діях застосують "Барс": випробування пройшли успішно

Бронеавтомобіль має показники "на рівні кращих світових стандартів"
В Україні завершились державні випробування бронеавтомобілю "Барс-8", який застосовуватиметься при веденні бойових дій.
У бойових діях застосують "Барс": випробування пройшли успішно Фото:Twitter

"Барс-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту", - повідомляє УП з посиланням на Урядовий портал.

За даними уряду, бронеавтомобіль має показники "на рівні кращих світових стандартів": шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист та систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. 

Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

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03 03 2019 14:32
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