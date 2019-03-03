У бойових діях застосують "Барс": випробування пройшли успішно

В Україні завершились державні випробування бронеавтомобілю "Барс-8", який застосовуватиметься при веденні бойових дій.

"Барс-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту", - повідомляє УП з посиланням на Урядовий портал.

За даними уряду, бронеавтомобіль має показники "на рівні кращих світових стандартів": шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист та систему забезпечення життєдіяльності екіпажу.

Додамо, що військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.