У Братиславі пройшов мітинг "Досить росії" після зустрічі Фіцо з путіним

На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.

Перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі у понеділок відбулася акція протесту у відповідь на поїздку прем'єр-міністра Роберта Фіцо до москви, де він зустрівся з главою рф владіміром путіним.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

Мітинг організувала громадська асоціація "Мієр Україна". На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.

"Зрадник", — кричав натовп на адресу Фіцо.

Організатори протесту заявили, що переговорами з путіним премʼєр посилює вплив росії на Словаччину і зловживає темою транзиту газу.

За словами представників громадського обʼєднання "Мієр Україна", у справі про поїздку Фіцо в москву є підозра в порушенні закону. Через це сьогодні планують подати заяву до Генеральної прокуратури Словацької Республіки.

Фіцо та путін зустрілися у кремлі 22 грудня. Найімовірніше, темою розмови Фіцо та путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

На зустріч відреагував президент України Володимир Зеленський — він зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості.

У Європейській комісії не коментують візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до москви, але заявляють, що ЄС готовий до зупинення транзиту російського газу територією України, заявив представник Європейської комісії.

"Щодо візиту прем'єр-міністра Фіцо до москви у нас немає коментарів. Однак ми хотіли б нагадати такі факти: зупинення потоку через Україну 1 січня є очікуваною ситуацією, і ЄС до неї готовий", – заявив представник комісії.

Іншим фактом він назвав те, що Єврокомісія в координації з державами-членами вже понад рік працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року і над забезпеченням альтернативних постачань для держав-членів, яких це стосується.