Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Братиславі пройшов мітинг "Досить росії" після зустрічі Фіцо з путіним

23 грудня 2024, 18:24
У Братиславі пройшов мітинг
Фото: dt.ua
На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.

Перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі у понеділок відбулася акція протесту у відповідь на поїздку прем'єр-міністра Роберта Фіцо до москви, де він зустрівся з главою рф владіміром путіним.

Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

Мітинг організувала громадська асоціація "Мієр Україна". На протест вийшли колишні премʼєр-міністри Словаччини, опозиція, митці, українські біженці та інші.

"Зрадник", — кричав натовп на адресу Фіцо.

Організатори протесту заявили, що переговорами з путіним премʼєр посилює вплив росії на Словаччину і зловживає темою транзиту газу.

За словами представників громадського обʼєднання "Мієр Україна", у справі про поїздку Фіцо в москву є підозра в порушенні закону. Через це сьогодні планують подати заяву до Генеральної прокуратури Словацької Республіки.

Фіцо та путін зустрілися у кремлі 22 грудня. Найімовірніше, темою розмови Фіцо та путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.
На зустріч відреагував президент України Володимир Зеленський — він зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості.

У Європейській комісії не коментують візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до москви, але заявляють, що ЄС готовий до зупинення транзиту російського газу територією України, заявив представник Європейської комісії.

"Щодо візиту прем'єр-міністра Фіцо до москви у нас немає коментарів. Однак ми хотіли б нагадати такі факти: зупинення потоку через Україну 1 січня є очікуваною ситуацією, і ЄС до неї готовий", – заявив представник комісії.

Іншим фактом він назвав те, що Єврокомісія в координації з державами-членами вже понад рік працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року і над забезпеченням альтернативних постачань для держав-членів, яких це стосується. 

Владімір ПутінпротестиСловаччинаРоберт Фіцо

Останні матеріали

Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється