НОВИНИУ бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа, яка буде вищою, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії будують статую Христа - вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро
Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.
Фото: Getty Images
У світовому масштабі це буде третя найвища статуя Христа: монумент матиме висоту 43 метри. Дві ж найбільші подібні статуї знаходяться в Індонезії (52,55 метра) та Польщі (52,5 метра), повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що наразі вже закінчили монтаж рук та голови, а повністю завершити спорудження статуї планують до кінця цього року. Розпочали роботу ще в 2019 році.
Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.
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12 04 2021 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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