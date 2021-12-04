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У Бразилії будують статую Христа - вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро

Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.
У бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа, яка буде вищою, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.
У Бразилії будують статую Христа - вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро Фото: Getty Images
У світовому  масштабі це буде третя найвища статуя Христа: монумент матиме висоту 43 метри. Дві ж найбільші подібні статуї знаходяться в Індонезії (52,55 метра) та Польщі (52,5 метра), повідомляє "Укрінформ".
 
Зазначається, що наразі вже закінчили монтаж рук та голови, а повністю завершити спорудження статуї планують до кінця цього року. Розпочали роботу ще в 2019 році.
 

 

Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.
 
 
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12 04 2021 15:25
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