У Бразилії будують статую Христа - вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик.

У бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа, яка буде вищою, ніж знаменита статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

Фото: Getty Images

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