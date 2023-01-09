У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в Конгрес

Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонару, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар’єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразилії.

Зазначається, що поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату. Наразі невідомо, чи перебувають вони ще в будівлі, пише ВВС

Прихильники Болсонару закликають до військового втручання і відставки да Сілви — більш відомого як Лула — який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Наразі Лула перебуває з офіційним візитом у штаті Сан-Паулу. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відновити країну в “жахливих руїнах”. Він засудив політику свого попередника, який виїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі влади.