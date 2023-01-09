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ПОЛІТИКА

У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в Конгрес

09 січня 2023, 08:22
У Бразилії прихильники колишнього президента Болсонару увірвалися в Конгрес
Фото: РБК-Україна
Прихильники бразильського ультраправого експрезидента Жаїра Болсонару штурмують Конгрес, Верховний суд і оточили президентський палац
Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонару, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар’єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразилії.
 
Зазначається, що поліція застосувала сльозогінний газ, але не змогла відтіснити демонстрантів. Протестувальники розбили вікна, а інші дісталися до зали засідань Сенату. Наразі невідомо, чи перебувають вони ще в будівлі, пише ВВС.
 
Прихильники Болсонару закликають до військового втручання і відставки да Сілви — більш відомого як Лула — який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.
 
Наразі Лула перебуває з офіційним візитом у штаті Сан-Паулу. У своїй інавгураційній промові він пообіцяв відновити країну в “жахливих руїнах”. Він засудив політику свого попередника, який виїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі влади.
 
бразилія

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