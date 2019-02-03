У Броварах поліцейський збив на смерть пішохода на переході, - ОНОВЛЕННЯ

"Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП"

У Броварах на Київщині працівник поліції збив на смерть чоловіка на пішохідному переході.

За даними прес-служби Нацполіції, 2 березня невідомий автомобіль на пішохідному переході скоїв наїзд чоловіка, від отриманих травм потерпілий помер.

Водій прийшов до поліції і повідомив про ДТП.

"У відділі поліції, куди прийшов чоловік, з’ясувалося, що він є працівником одного з підрозділів Національної поліції України. Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування провадить Державне бюро розслідувань.

Вирішується питання щодо затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ОНОВЛЕННЯ

Старший оперуповноважений Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який у суботу збив на смерть пішохода в Броварах, перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння.

"Автопригода сталась сьогодні, 2 березня, близько 6 години ранку. За попередніми даними, старший оперуповноважений Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Тойота", скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на зелене світло світлофора. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події", - повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, слідчі якого розслідують обставини аварії.

"Встановлено, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп‘яніння", - йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що оперуповноважений з місця аварії зник, втім згодом сам з‘явився до відділку поліції, де його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

"У разі доведення вини у смертельному ДТП, старшому оперуповноваженому Нацполіції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років", - додали в ДБР.



Фото:ДБР

Нагадаємо, що 1 березня на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.