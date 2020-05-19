У Британії через коронакризу різко зросло безробіття

У Британії через кризу, зумовлену пандемією коронавірусу, різко зросло безробіття.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це свідчать останні дані Офісу національної статистики.

За даними Офісу національної статистики, у квітні 2020 року кількість людей, які претендують на виплату допомоги по безробіттю, зросла на 856 500 - до понад 2 мільйонів осіб, або 5,8%.

Фото: Економічна правда

Протягом трьох місяців до березня 2020 року рівень безробіття становив 3.9%, на 0,1% більше, ніж рік тому, та на стільки ж більше, ніж у попередньому кварталі.

До початку карантину у зв’язку з епідемією, рівень зайнятості в країні був рекордно високим, на рівні 76.6%.

Секретар з питань праці та пенсійного забезпечення Тереза Кофі зазначила, що країна має бути готовою до ще більшого зростання безробіття.

"Ми маємо зосередитися на тому, як ми будемо допомагати людям на етапі виходу з цієї кризи", - зазначила вона.

Як повідомлялося раніше, у Британії у першому кварталі 2020 року зафіксували найглибше падіння економіки з часу фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, що у Британії прогнозують найбільше падіння економіки за 300 років